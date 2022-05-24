Круговой: «Мне повезло, что ушел Ракицкий. В «Зените» собраны лучшие футболисты страны»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о конкуренции в клубе из Санкт-Петербурга.

«Пока есть возможность брать трофеи с «Зенитом, у нас все получается. Я верю, что лучшее еще только впереди.

В «Зените» собраны лучшие футболисты страны. Мне повезло, что ушел Ракицкий. Дуглас Сантос перешел в центр, а я получил шанс играть на фланге», — сказал Круговой.

В этом сезоне Круговой забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2024 году.

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