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    Суперлига. «Демирспор» разгромил «Антальяспор». Ракицкого и еще 2 игроков удалили, Кудряшов был в основе, Дзюба – в запасе

    «Адана Демирспор» в седьмом туре чемпионата Турции крупно победил на выезде «Антальяспор». В матче три удаления. Одну из красных карточек получил бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

    «Адана Демирспор» вышел на первое место. «Антальяспор» идет 13-м.

    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов вышел в старте и отыграл 77 минут. Форвард гостей Артем Дзюба остался в запасе.

    Турция. Суперлига. 7-й тур

    Антальяспор – Адана Демирспор – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бельханда, 1; 0:2 – Гульбрандсен, 75; 0:3 – Ассомбалонга, 84.

    Удаления: Айдоду, 8; Накадзима, 61 – Ракицкий, 39.

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10619

      alp 19 минут назад

      Ракицкий в Турции?? наверное миллион раз пожалел, что ушел из Зенита

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