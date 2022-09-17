Суперлига. «Демирспор» разгромил «Антальяспор». Ракицкого и еще 2 игроков удалили, Кудряшов был в основе, Дзюба – в запасе

«Адана Демирспор» в седьмом туре чемпионата Турции крупно победил на выезде «Антальяспор». В матче три удаления. Одну из красных карточек получил бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

«Адана Демирспор» вышел на первое место. «Антальяспор» идет 13-м.

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов вышел в старте и отыграл 77 минут. Форвард гостей Артем Дзюба остался в запасе.

Турция. Суперлига. 7-й тур

Антальяспор – Адана Демирспор – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бельханда, 1; 0:2 – Гульбрандсен, 75; 0:3 – Ассомбалонга, 84.

Удаления: Айдоду, 8; Накадзима, 61 – Ракицкий, 39.

Календарь Суперлиги

Турнирная таблица Суперлиги