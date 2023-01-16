«Шахтер» объявил о возвращении Ракицкого

Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий стал футболистом «Шахтера».

33-летний украинец вернулся в клуб, за который выступал с 2009 по 2019-й год. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспор» в декабре.

Он сделал 1 ассист в 9 матчах.

Ранее защитник играл за «Зенит».

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