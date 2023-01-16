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    «Шахтер» объявил о возвращении Ракицкого

    Экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий стал футболистом «Шахтера».

    33-летний украинец вернулся в клуб, за который выступал с 2009 по 2019-й год. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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    Источник: телеграм-канал «Шахтера»

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    Сегодня, 19:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2532

      fakeid 10 минут назад

      ракицкий, в отличие от многих, не стал сидеть до лета. в конце февраля, или начале марта расторг контракт и покинул россию. а то там один даун ниже пишет чушь.

      0
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      Рейтинг: +12837

      Алексей З 1 час назад

      Интересно , как ему живётся " перевёртышем ".
      Благо , хватало ума рот не открывать.

      2
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      Рейтинг: +11389

      alex1951 > Алексей З 47 минут назад

      А вот тут ,ты не прав!
      По доктрине товарисча Путина - Донецк - это Россия ! Просто смена клуба..
      или ты против Царя?)))))))

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      Рейтинг: +12837

      Алексей З > alex1951 32 минуты назад

      Интересно , Ахметов в курсе данной доктрины ?
      У меня нет царя , не холоп.
      Моль кружит над головой.

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      Рейтинг: +32

      valsboston > alex1951 25 минут назад

      Доктрина товарисча Путина пусть у него и остается.Там у него и Херсон "российский" город ))) Реальное положение зависит от Украины.
      А Ракицкий вернулся то вернулся. Но спрос с него в Украине будет не по детски....Почему вернулся не сразу после 24.02. ? Почему ***** молчал 11 месяцев ?

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      Рейтинг: +11389

      alex1951 > Алексей З 25 минут назад

      Будь прощще.....ты же видел,что я улыбки поставил....
      и причем тут холоп....
      А что касается Ракицкого ,так ,что он в Донецке на минном поле будет выступать?)

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      Рейтинг: +12837

      Алексей З > alex1951 15 минут назад

      Всё ништяк.
      В Динамо защитник был , так после 24.02 перестал играть , а этот минжевался.
      Ему ещё прилетит , вот увидишь.

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      Рейтинг: +11389

      alex1951 > Алексей З 3 минуты назад

      Ну это понятно...В душу ни к кому не залезешь...и правду не на пишут..а чего - тогда фантазировать...может в семье проблемы...мало ли...это мы тут ,,диванные,,(((

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      Рейтинг: +11389

      alex1951 > valsboston 35 секунд назад

      ОК. Но это ,по сути,у него бы спросить...всяк родня там ...но это я так дюмаю....

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      Рейтинг: +1380

      Хейтер Аларм 1 час назад

      предатель Донбасса!

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