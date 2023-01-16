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    «Всегда мечтал вернуться». Ракицкий – о переходе в «Шахтер»

    Ярослав Ракицкий прокомментировал подписание контракта с «Шахтером». Донецкий клуб сегодня объявил о возвращении 33-летнего украинца.

    – Ярослав, рады снова видеть тебя в «Шахтере». Каково это – вернуться в родной клуб? Как прошла встреча с командой?

    – Всегда мечтал вернуться в «Шахтер». Я люблю этот клуб, и мое сердце принадлежит только «Шахтеру». Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо еще познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им.

    – Какие лично твои цели и амбиции в нынешнем «Шахтере»?

    – Амбиции у «Шахтера» одни – всегда быть первым и в еврокубках добиваться хороших результатов. А моя задача – помочь команде. Если я помогу команде достичь результата, то буду рад сам, а там уже пусть оценивают меня другие.

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    Источник: сайт «Шахтера»

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    16.01.2023 23:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2686

      BlackMurder 43 минуты назад

      Ну, промолчу) он симпатичен , как игрок, вернулся и вернулся, хотя шахтер украинским клубом , язык не поворачивается называть)

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