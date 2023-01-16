«Всегда мечтал вернуться». Ракицкий – о переходе в «Шахтер»

Ярослав Ракицкий прокомментировал подписание контракта с «Шахтером». Донецкий клуб сегодня объявил о возвращении 33-летнего украинца.

– Ярослав, рады снова видеть тебя в «Шахтере». Каково это – вернуться в родной клуб? Как прошла встреча с командой?

– Всегда мечтал вернуться в «Шахтер». Я люблю этот клуб, и мое сердце принадлежит только «Шахтеру». Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо еще познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им.

– Какие лично твои цели и амбиции в нынешнем «Шахтере»?

– Амбиции у «Шахтера» одни – всегда быть первым и в еврокубках добиваться хороших результатов. А моя задача – помочь команде. Если я помогу команде достичь результата, то буду рад сам, а там уже пусть оценивают меня другие.

Ракицкий выступал за «Шахтер» с 2009 по 2019-й год.

После этого он выступал в России за «Зенит».

В декабре 2022-го он расторг контракт с «Адана Демирспор».

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