Страндберг: «Хочу с «Краснодаром» выиграть чемпионат»

Защитник «Краснодара» Стефан Страндберг рассказал, в чем главные отличия норвежского и российских чемпионатов и признался, что совершенно не волновался, выходя играть против «Зенита».

– Стефан, вот уже больше месяца ты в России. Каковы впечатления о стране, о городе Краснодаре, о клубе, в котором играешь?

– Россия, безусловно, сильно отличается от моей родной Норвегии, но всегда интересно открывать что-то новое. Город Краснодар мне очень понравился. А клуб и вовсе замечательный! Такой тренировочной базы, такой работы всех служб я никогда и нигде не видел! Думаю, когда вскоре отроется новый стадион, клуб еще серьезней укрепит свои позиции как в стране, так и в Европе.

– Как проходит твоя адаптация, как тебя приняли в команде?

– Все отлично, потихоньку адаптируюсь, в команде у меня со всеми сложились хорошие отношения. Расстраивает только одно – на страте чемпионата мы недобрали очков. Но с учетом того, как мы сыграли последний матч против «Зенита», думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Перед тем, как приехать в Россию, я провел небольшое собственное исследование, которое позволило мне получше узнать о ФК «Краснодар». Знаю, что у президента серьезные амбиции, клуб стремительно развивается, и при этом ставка делается именно на атакующий футбол, который нравится зрителям. Я несколько лет играл в сильнейшей команде Норвегии и сюда перешел только потому, что считаю «Краснодар» одним из лучших клубов России. Очень хочу со своей новой командой со временем выиграть чемпионат страны и пройти в групповой этап Лиги Чемпионов.

– Сравни норвежский и российский чемпионаты.

– В Норвегии упор в большей степени делается на «физику», команды много атакуют при помощи длинных передач, и мяч часто переходит от одного соперника к другому. Тогда как в России команды лучше держат мяч, больше играют внизу, но при этом выход из обороны в атаку осуществляют гораздо быстрее. Ну и индивидуальное мастерство футболистов в российском чемпионате, конечно же, намного выше, зачастую здесь оно выходит на первый план.

– Недавно тебе пришел вызов в сборную Норвегии. Как считаешь, переход в «Краснодар» поспособствует твоему укреплению в статусе стабильного игрока национальной команды?

– Безусловно! Знаю, что за мной следят тренеры сборной, и понимаю, что все будет зависеть только от моей игры. Не скрою, что хочу стать ключевым игроком и в клубе, и в национальной сборной, и обе эти цели тесно взаимосвязаны.