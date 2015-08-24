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    Страндберг: «Хочу с «Краснодаром» выиграть чемпионат»

    Защитник «Краснодара» Стефан Страндберг рассказал, в чем главные отличия норвежского и российских чемпионатов и признался, что совершенно не волновался, выходя играть против «Зенита».

    – Стефан, вот уже больше месяца ты в России. Каковы впечатления о стране, о городе Краснодаре, о клубе, в котором играешь?
    – Россия, безусловно, сильно отличается от моей родной Норвегии, но всегда интересно открывать что-то новое. Город Краснодар мне очень понравился. А клуб и вовсе замечательный! Такой тренировочной базы, такой работы всех служб я никогда и нигде не видел! Думаю, когда вскоре отроется новый стадион, клуб еще серьезней укрепит свои позиции как в стране, так и в Европе.

    – Как проходит твоя адаптация, как тебя приняли в команде?
    – Все отлично, потихоньку адаптируюсь, в команде у меня со всеми сложились хорошие отношения. Расстраивает только одно – на страте чемпионата мы недобрали очков. Но с учетом того, как мы сыграли последний матч против «Зенита», думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Перед тем, как приехать в Россию, я провел небольшое собственное исследование, которое позволило мне получше узнать о ФК «Краснодар». Знаю, что у президента серьезные амбиции, клуб стремительно развивается, и при этом ставка делается именно на атакующий футбол, который нравится зрителям. Я несколько лет играл в сильнейшей команде Норвегии и сюда перешел только потому, что считаю «Краснодар» одним из лучших клубов России. Очень хочу со своей новой командой со временем выиграть чемпионат страны и пройти в групповой этап Лиги Чемпионов.

    – Сравни норвежский и российский чемпионаты.
    – В Норвегии упор в большей степени делается на «физику», команды много атакуют при помощи длинных передач, и мяч часто переходит от одного соперника к другому. Тогда как в России команды лучше держат мяч, больше играют внизу, но при этом выход из обороны в атаку осуществляют гораздо быстрее. Ну и индивидуальное мастерство футболистов в российском чемпионате, конечно же, намного выше, зачастую здесь оно выходит на первый план.

    – Недавно тебе пришел вызов в сборную Норвегии. Как считаешь, переход в «Краснодар» поспособствует твоему укреплению в статусе стабильного игрока национальной команды?
    – Безусловно! Знаю, что за мной следят тренеры сборной, и понимаю, что все будет зависеть только от моей игры. Не скрою, что хочу стать ключевым игроком и в клубе, и в национальной сборной, и обе эти цели тесно взаимосвязаны.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    24.08.2015 11:58
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    Комментарии (4)
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    Romeo SL
    1440411261
    Еще не знает всех подковерных кабинетных прелестей))
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    Dinamo4emp
    1440412163
    Хороший игрок
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    За Спартак1922
    1440416769
    У Краснодара очень грамотная селекция, не припомню ни один откровенно провальный трансфер
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    ologreds
    1694997323
    numo440133
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