У бомбардира не корректная информация, этот футболист забивал зениту в гостях, но про забитые мячи бомбардир не пишет.
Центральный защитник «Краснодара» Стефан Страндберг перешел на правах аренды в «Урал».
28-летний футболист проведет в Екатеринбурге остаток сезона.
В текущей кампании швед провел пять матчей за «Краснодар-2» и одну игру за молодежную команду черно-зеленых.
- Контракт Страндберга с южанами рассчитан до июля.
- Защитник перебрался в «Краснодар» из «Русенборга» летом 2015 года.
- Всего на счету Страндберга 29 матчей и одна голевая передача за основную команду краснодарцев.