«Урал» арендовал Страндберга у «Краснодара»

Центральный защитник «Краснодара» Стефан Страндберг перешел на правах аренды в «Урал».

28-летний футболист проведет в Екатеринбурге остаток сезона.

В текущей кампании швед провел пять матчей за «Краснодар-2» и одну игру за молодежную команду черно-зеленых.