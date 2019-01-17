Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Урал» арендовал Страндберга у «Краснодара»

    Центральный защитник «Краснодара» Стефан Страндберг перешел на правах аренды в «Урал».

    28-летний футболист проведет в Екатеринбурге остаток сезона.

    В текущей кампании швед провел пять матчей за «Краснодар-2» и одну игру за молодежную команду черно-зеленых.

    • Контракт Страндберга с южанами рассчитан до июля.
    • Защитник перебрался в «Краснодар» из «Русенборга» летом 2015 года.
    • Всего на счету Страндберга 29 матчей и одна голевая передача за основную команду краснодарцев.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2019 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 17 января 2019, 15:46

      У бомбардира не корректная информация, этот футболист забивал зениту в гостях, но про забитые мячи бомбардир не пишет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Amokachi14 17 января 2019, 15:21

      Только он не швед,а норвежец

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 17 января 2019, 15:18

      6 центральный нахрена, учитывая что играют всего по 2м по схемам 4-2-3-1 и 4-3-3

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11