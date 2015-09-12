Самая высокая трансферная стоимость игроков в РФПЛ у «Зенита», «Краснодар» - на третьем месте

По данным известного сайта transfermarkt.de, самая высокая суммарная трансферная стоимость игроков в РФПЛ у игроков "Зенита" - 190, 4 миллиона евро. «Краснодар» по этому показателю поднялся с шестого на третье место.

До начала сезона стоимость его игроков оценивалась в 79,95 миллионов, однако после прихода в команду Стефана Страндберга и Шарля Каборе "быки" стали дороже "Спартака" и "Локомотива".

Добавим, что еще два года назад «Краснодар» был девятым, а состав команды оценивался в 37,9 миллионов. евро.

Трансферная стоимость игроков (в миллионах евро)

1. «Зенит» – 190,4

2. ЦСКА – 152,65

3. «Краснодар» – 88,15

4. «Локомотив» – 87,75

5. «Спартак» – 84,4