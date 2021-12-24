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    Хайкин, Норманн и Холанд – в символической сборной 2021 года в Норвегии

    В Норвегии составили символическую сборную по итогам 2021 года.

    В нее вошли футболисты, выступающие в местном чемпионате, а также норвежцы, играющие за границей.

    В частности, в команду включены:

    • Никита Хайкин – российский вратарь «Буде-Глимт»;
    • Матиас Норманн – полузащитник «Ростова», выступающий за «Норвич» на правах аренды;
    • Стефан Страндберг – защитник «Салернитаны», до 2021 года выступал за «Урал»;
    • Эрлинг Холанд – нападающий дортмундской «Боруссии»;
    • Мартин Эдегор – хавбек «Арсенала».

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    Источник: NISO

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