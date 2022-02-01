Хайкин, Норманн и Холанд – в символической сборной 2021 года в Норвегии

В Норвегии составили символическую сборную по итогам 2021 года.
В нее вошли футболисты, выступающие в местном чемпионате, а также норвежцы, играющие за границей.
В частности, в команду включены:
- Никита Хайкин – российский вратарь «Буде-Глимт»;
- Матиас Норманн – полузащитник «Ростова», выступающий за «Норвич» на правах аренды;
- Стефан Страндберг – защитник «Салернитаны», до 2021 года выступал за «Урал»;
- Эрлинг Холанд – нападающий дортмундской «Боруссии»;
- Мартин Эдегор – хавбек «Арсенала».
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Источник: NISO