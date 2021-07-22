«Салернитана» близка к подписанию экс-защитника «Урала» Страндберга

Бывший защитник «Урала» Стефан Страндберг продолжит карьеру в итальянской Серии А.

По информации журналиста Николо Скиры, в четверг 30-летний футболист заключит контракт с «Салернитаной».

Норвежец ушел из «Урала» на правах свободного агента, поэтому сможет присоединиться к новой команде бесплатно.