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    «Салернитана» близка к подписанию экс-защитника «Урала» Страндберга

    Бывший защитник «Урала» Стефан Страндберг продолжит карьеру в итальянской Серии А.

    По информации журналиста Николо Скиры, в четверг 30-летний футболист заключит контракт с «Салернитаной».

    Норвежец ушел из «Урала» на правах свободного агента, поэтому сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

    • Рыночная стоимость Страндберга – 800 тысяч евро.
    • Он выступал за «Урал» с сентября 2020-го по июнь 2021-го года, а также во второй половине сезона-2018/19.
    • «Салернитана» вернулась в Серию А спустя 22 года.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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