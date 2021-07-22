«Салернитана» близка к подписанию экс-защитника «Урала» Страндберга

Бывший защитник «Урала» Стефан Страндберг продолжит карьеру в итальянской Серии А.
По информации журналиста Николо Скиры, в четверг 30-летний футболист заключит контракт с «Салернитаной».
Норвежец ушел из «Урала» на правах свободного агента, поэтому сможет присоединиться к новой команде бесплатно.
- Рыночная стоимость Страндберга – 800 тысяч евро.
- Он выступал за «Урал» с сентября 2020-го по июнь 2021-го года, а также во второй половине сезона-2018/19.
- «Салернитана» вернулась в Серию А спустя 22 года.
Источник: Твиттер Николо Скиры