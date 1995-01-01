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    Страндберг: «Уралу» поставили дешевый пенальти. Удаления не было, это даже Смолов подтвердил»

    Защитник «Урала» Стефан Страндберг высказался о своем удалении и пенальти в ворота екатеринбуржцев в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

    Норвежец во втором тайме получил две желтые карточки от судьи Владимира Москалева в течение двух минут: первую – за претензии к арбитру по поводу назначенного 11-метрового удара, вторую – за удар рукой по затылку в верховой борьбе нападающего москвичей Федора Смолова.

    «Мы хорошо проводили матч и полностью контролировали игру, пока нам не поставили этот очень дешeвый пенальти. Момент с моим удалением – 100% не красная карточка. Даже Смолов это подтвердил.

    Если давать такие карточки постоянно, в каждой игре будет 50 удалений. Я много чего хотел бы сказать, но будет лучше больше ничего не говорить», – сказал Страндберг.

    • «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице.
    • Стандберг в текущем сезоне провел за екатеринбургскую команду 10 матчей.

    Источник: «Чемпионат»

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