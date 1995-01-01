Меркулов – о Страндберге: «У Стефана европейский стиль игры»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов рассказал о том, как защитник Стефан Страндберг повлиял на оборону команды.

– По ощущениям с приходом Страндберга защита «Урала» стала более организованной.

– Согласен. Он сразу стал главным в нашей линии обороны. У Стефа европейский стиль игры. Он постоянно подсказывает, агрессивно выдвигается, не боится освобождать свою зону за спиной. У нас в России большинство защитников не идут до конца за нападающим. А он всегда это делает, и хорошо. Потому что чувствует позицию. Знает, что его мы его сзади подстрахуем. Он выдвигается, мы подстраиваемся, сужаем зону.

В Европе это обычная практика для линии обороны. Мы тоже с его приходом так делаем. Плюс он очень хорошо и уверенно чувствует себя на мяче – еще один характерный момент для европейского защитника.

– А разговаривает с вами на каком языке?

– На футбольно-русском. Как и все иностранцы.

– Но при этом с приходом Страндберга вы стали пропускать больше.

– Все из-за индивидуальных ошибок. Их во второй половине сезона стало много. Когда кто-то из нас ошибается на своей половине поля, очень сложно перестроиться и сузить зоны. У нас таких ошибок в сезоне очень много было.

– Итак, при Тарханове и Парфенове твоя роль не сильно меняется, кроме забеганий к угловому флагу?

– Да. Мне кажется, какой бы тренер не пришел, я бы играл примерно одинаково. Если ты играешь на одном фланге с Эль-Кабиром, то твоя роль не будет особо меняться.