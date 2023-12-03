Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стефан Страндберг - статистика

Завершил карьеру
25 июля 1990 (36)
#4 | Защитник
189 см
Норвегия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волеренга
25
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Волеренга
1 : 1
03.12.2023
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
0 : 2
26.11.2023
Волеренга
1' - 90'
52'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
3 : 2
05.11.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
1 : 3
29.10.2023
Русенборг
1' - 90'
47'
47'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Лиллестрем
2 : 0
22.10.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
1 : 2
08.10.2023
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Сандефьорд
1 : 2
01.10.2023
Волеренга
1' - 90'
55'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
3 : 1
17.09.2023
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
1 : 1
02.09.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Волеренга
2 : 2
27.08.2023
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Мольде
0 : 0
19.08.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Волеренга
1 : 1
13.08.2023
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Стремсгодсет
1 : 3
05.08.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
2 : 3
29.07.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Волеренга
1 : 2
01.07.2023
Викинг
1' - 90'
85'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Волеренга
0 : 1
11.06.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
76'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Волеренга
1 : 3
04.06.2023
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Стабек
2 : 1
29.05.2023
Волеренга
1' - 90'
83'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
3 : 0
16.05.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Хаугесунд
1 : 1
13.05.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Русенборг
1 : 3
06.05.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Волеренга
3 : 4
01.05.2023
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Волеренга
0 : 2
16.04.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Олесунн
0 : 1
10.04.2023
Волеренга
1' - 90'
Главные новости
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
6
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
2
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
5
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+