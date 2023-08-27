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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Одд
Волеренга - Одд: обзор матча 27 августа 2023
Волеренга
27.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
2 : 2
Завершен
Одд
39'
Э. Битри
8'
Д. Гьенгор
67'
O. Erik Midtskogen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Одд
90'
Желтая карточка
Э. Рууд
Замена
Я. Энг
️️️️
М. Офкир
84'
Замена
Т. Бервен
️️️️
А. Илич
76'
74'
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
Д. Гьенгор
74'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
С. Овусу
67'
ГОЛ! 1:2!
O. Erik Midtskogen
Пас отдал
Э. Рууд
ГОЛ! 1:1!
Э. Битри
Пас отдал
Э. Хаген
39'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гьенгор
Пас отдал
O. Erik Midtskogen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Элиас Хаген
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
33
Энео Битри
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
28
Соломон Овусу
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
16
Casper Andersen
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
21
Leon Hien
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
2-3-3-3
24
Странд
4
Страндберг
18
Хаген
9
Йенсен
23
Риснаэс
11
Офкир
16
Бьордал
11
Хаканс
1
23
Илич
33
Битри
3-4-1-2
99
Бротвейт
33
Томаш
2
Рууд
21
Хаген
26
Гьенгор
1
Йоргенсен
28
Овусу
3
Баккей
24
Овусу
9
15
23
Илич
19
Бервен
19
Бервен
23
Илич
11
Офкир
17
Энг
17
Энг
11
Офкир
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
26
Гьенгор
28
Овусу
23
Свендсен
23
Свендсен
28
Овусу
Остались в запасе
Волеренга
Одд
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
16
Casper Andersen
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
16
Casper Andersen
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
21
Leon Hien
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Волеренга - Одд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Одд
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
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2020.08.29 09:53
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2
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