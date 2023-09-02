Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Волеренга
Викинг - Волеренга: обзор матча 02 сентября 2023
Викинг
02.09.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
1 : 1
Завершен
Волеренга
64'
Э. Битри (АГ)
87'
К. Борхгревинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Волеренга
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Йенсен
Замена
S. Adegbenro
️️️️
П. Язбек
90'
+1
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
90'
+1
90'
+1
Замена
Т. Бервен
️️️️
А. Илич
87'
ГОЛ! 1:1!
К. Борхгревинк
Замена
Х. Танген
️️️️
Д. Белл
82'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
Л. Салвесен
82'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
С. Свендсен
70'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Битри
64'
18'
Желтая карточка
М. Риснаэс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
33
Энео Битри
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Викинг
12
Magnus Rugland Ree
ВР
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
6
Сондре Лангас
ЦП
27
Харальд Танген
АП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
АП
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
4-1-3-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
44
Диоп
4
Брекало
18
Бьорсхол
8
Белл
10
Трипич
7
Сольбаккен
8
Язбек
7
Свендсен
15
Салвесен
2-3-2-4
4
Страндберг
24
Странд
23
Риснаэс
9
Йенсен
18
Хаген
11
Хаканс
11
Офкир
23
Илич
29
1
33
Битри
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
7
Свендсен
11
де Ланлай
11
де Ланлай
7
Свендсен
8
Белл
27
Танген
27
Танген
8
Белл
15
Салвесен
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
15
Салвесен
8
Язбек
24
24
8
Язбек
23
Илич
19
Бервен
19
Бервен
23
Илич
Остались в запасе
Викинг
Волеренга
12
Magnus Rugland Ree
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
6
Сондре Лангас
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
АП
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
12
Magnus Rugland Ree
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
6
Сондре Лангас
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
АП
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Викинг - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Викинг
Новости команд
Все
Викинг
Волеренга
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+