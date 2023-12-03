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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Тромсе
Волеренга - Тромсе: обзор матча 03 декабря 2023
Волеренга
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
1 : 1
Завершен
Тромсе
63'
А. Илич
90+3'
Я. Наполеон Ромсаас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Тромсе
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Я. Наполеон Ромсаас
90'
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
Н. Вестерлунд
82'
Замена
F. Winther
️️️️
С. Опсал
Замена
К. Борхгревинк
️️️️
М. Риснаэс
79'
64'
Замена
Я. Наполеон Ромсаас
️️️️
A. Jenssen
64'
Замена
М. Траоре
️️️️
Л. Нордас
ГОЛ! 1:0!
А. Илич
63'
28'
Желтая карточка
Р. Йенссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
(К)
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
11
Рубен Йенссен
(К)
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Волеренга
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Тромсе
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
24
Маи Траоре
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦФ
3-4-2-1
26
Сьеэн
24
Странд
4
Страндберг
4
9
Йенсен
23
Риснаэс
18
Хаген
18
Юклеред
11
Хаканс
16
Бьордал
23
Илич
3-2-2-3
1
Хаугаард
25
Диуф
6
Гундерсен
28
Психе
23
Вестерлунд
11
Антонсен
11
Йенссен
5
Опсал
11
Нордас
5
15
Эрлиен
23
Риснаэс
2
Борхгревинк
2
Борхгревинк
23
Риснаэс
23
Вестерлунд
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
23
Вестерлунд
11
Нордас
24
Траоре
24
Траоре
11
Нордас
5
Опсал
6
6
5
Опсал
5
8
Ромсаас
8
Ромсаас
5
Остались в запасе
Волеренга
Тромсе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
29
Vitor Hugo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
29
Vitor Hugo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Остались в запасе
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Волеренга - Тромсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Главный судья:
Tore Hansen, Norway
Стадион:
Intility Arena, Oslo
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