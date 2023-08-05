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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Волеренга
Стремсгодсет - Волеренга: обзор матча 05 августа 2023
Стремсгодсет
05.08.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
1 : 3
Завершен
Волеренга
8'
Й. Брюнес
45+2'
Д. Хаканс
50'
М. Офкир
76'
С. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Волеренга
89'
Замена
Л. Жута
️️️️
С. Джатта
83'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Д. Хаканс
77'
Желтая карточка
С. Джатта
76'
ГОЛ! 1:3!
С. Джатта
Пас отдал
М. Офкир
Замена
Б. Сермо
️️️️
Т. Грегор
72'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
М. Менерт
72'
55'
Желтая карточка
М. Офкир
54'
Желтая карточка
М. Риснаэс
50'
ГОЛ! 1:2!
М. Офкир
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Хаканс
Пас отдал
М. Офкир
38'
Замена
М. Офкир
️️️️
Х. Бьордал
ГОЛ! 1:0!
Й. Брюнес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
1
Jacob Storevik
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
4-3-2-1
16
Михра
4
Грегор
71
Вальсвик
27
Даль
3
Ханссен
10
Штенгель
8
Красники
10
Теркельсен
77
Менерт
18
Стеневик
14
Брюнес
3-4-2-2
5
4
Страндберг
24
Странд
9
Йенсен
18
Юклеред
18
Хаген
23
Риснаэс
16
Бьордал
11
Хаканс
20
Джатта
1
4
Грегор
5
Сермо
5
Сермо
4
Грегор
77
Менерт
23
Андерсен
23
Андерсен
77
Менерт
20
Джатта
35
Жута
35
Жута
20
Джатта
16
Бьордал
11
Офкир
11
Офкир
16
Бьордал
11
Хаканс
19
Бервен
19
Бервен
11
Хаканс
Остались в запасе
Стремсгодсет
Волеренга
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Йорген Иснес
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Стремсгодсет - Волеренга
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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Стремсгодсет
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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