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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Хаугесунд
Волеренга - Хаугесунд: обзор матча 13 августа 2023
Волеренга
13.08.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 1
Завершен
Хаугесунд
71'
П. Странд
7'
С. Ибрахим Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Хаугесунд
Замена
Я. Энг
️️️️
Д. Хаканс
90'
83'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
С. Ибрахим Диарра
80'
Желтая карточка
V. Solheim
Замена
Т. Бервен
️️️️
С. Джатта
78'
Желтая карточка
С. Джатта
77'
74'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Б. Нжие
ГОЛ! 1:1!
П. Странд
Пас отдал
М. Риснаэс
71'
Замена
Х. Бьордал
️️️️
В. Хеденстад
67'
41'
Желтая карточка
Ю. Эскесен
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Ибрахим Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Claus Niyukuri
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
АП
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-4-1-2
24
Странд
4
Страндберг
6
Хеденстад
5
23
Риснаэс
18
Юклеред
18
Хаген
9
Йенсен
11
Хаканс
20
Джатта
1
1-1-4-2-2
1
Селвик
22
Крузнелл
18
Кригард
2
Теркильдсен
27
Санде
26
Кристенсен
2
34
Эскесен
10
Нжие
12
29
Диарра
6
Хеденстад
16
Бьордал
16
Бьордал
6
Хеденстад
20
Джатта
19
Бервен
19
Бервен
20
Джатта
11
Хаканс
17
Энг
17
Энг
11
Хаканс
10
Нжие
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
10
Нжие
29
Диарра
16
Содерлунд
16
Содерлунд
29
Диарра
Остались в запасе
Волеренга
Хаугесунд
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Волеренга - Хаугесунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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Волеренга
Хаугесунд
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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