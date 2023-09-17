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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Олесунн
Волеренга - Олесунн: обзор матча 17 сентября 2023
Волеренга
17.09.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
3 : 1
Завершен
Олесунн
17'
А. Илич
50'
Э. Хаген
54'
А. Илич
14'
M. Ramsland
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Олесунн
Замена
Я. Энг
️️️️
А. Илич
90'
+1
87'
Желтая карточка
Э. Сегберг
Замена
С. Юклеред
️️️️
Х. Бьордал
82'
Замена
Т. Бервен
️️️️
М. Офкир
82'
80'
Замена
E. Kolv
️️️️
M. Ramsland
59'
Замена
Н. Хопланд
️️️️
H. Melland
ГОЛ! 3:1!
А. Илич
Пас отдал
М. Риснаэс
54'
ГОЛ! 2:1!
Э. Хаген
50'
46'
Замена
Д. Феллман
️️️️
S. Haram
ГОЛ! 1:1!
А. Илич
17'
14'
ГОЛ! 0:1!
M. Ramsland
6'
Желтая карточка
H. Melland
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
23
Андрей Илич
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
18
Martin Ramsland
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
5
Давид Феллман
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
19
Moctar Diop
ЦФ
3-2-2-4
24
Странд
5
4
Страндберг
23
Риснаэс
18
Хаген
11
Офкир
16
Бьордал
23
Илич
2
Борхгревинк
33
Битри
1
3-1-2-1-3
1
Грютебуст
23
4
25
Китолано
23
Сегберг
28
Диоп
16
20
Атанга
22
8
18
16
Бьордал
18
Юклеред
18
Юклеред
16
Бьордал
23
Илич
17
Энг
17
Энг
23
Илич
11
Офкир
19
Бервен
19
Бервен
11
Офкир
4
5
Феллман
5
Феллман
4
16
27
Хопланд
27
Хопланд
16
18
40
40
18
Остались в запасе
Волеренга
Олесунн
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
29
Vitor Hugo
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
29
Vitor Hugo
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Волеренга - Олесунн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Олесунн
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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