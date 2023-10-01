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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Волеренга
Сандефьорд - Волеренга: обзор матча 01 октября 2023
Сандефьорд
01.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
1 : 2
Завершен
Волеренга
39'
А. Илич
55'
С. Страндберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Волеренга
90'
+5
Замена
M. Kreuzriegler
️️️️
М. Офкир
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
Й. Кьяер
90'
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
83'
79'
Замена
Т. Бервен
️️️️
А. Илич
71'
Желтая карточка
С. Юклеред
69'
Замена
С. Юклеред
️️️️
Ф. Йенсен
Замена
К. Айер
️️️️
А. Нильссон
63'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Страндберг
52'
Желтая карточка
К. Борхгревинк
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Илич
Пас отдал
М. Офкир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
21
Филип Оттоссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
1
Jacob Storevik
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Кето
2
25
Тайе
25
Нильссон
21
Оттоссон
3
Эгели
10
Кьяер
7
Коомсон
7
Ньенету
5
24
2-3-2-4
4
Страндберг
24
Странд
9
Йенсен
18
Хаген
23
Риснаэс
16
Бьордал
11
Офкир
23
Илич
2
Борхгревинк
33
Битри
1
10
Кьяер
6
Мерк
6
Мерк
10
Кьяер
25
Нильссон
8
Айер
8
Айер
25
Нильссон
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
9
Йенсен
18
Юклеред
18
Юклеред
9
Йенсен
11
Офкир
4
4
11
Офкир
23
Илич
19
Бервен
19
Бервен
23
Илич
Остались в запасе
Сандефьорд
Волеренга
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
17
Якоб Энг
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
17
Якоб Энг
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Сандефьорд - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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