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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Викинг
Волеренга - Викинг: обзор матча 01 июля 2023
Волеренга
01.07.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 2
Завершен
Викинг
85'
С. Страндберг (П)
19'
Л. Салвесен
90+7'
Н. Сандберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Викинг
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Н. Сандберг
Замена
Л. Жута
️️️️
М. Риснаэс
90'
+6
Красная карточка
Ф. Йенсен
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Н. Д'Агостино
90'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
П. Язбек
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Страндберг
85'
82'
Желтая карточка
З. Трипич
79'
Замена
В. Веватне
️️️️
Д. Брекало
Замена
Я. Энг
️️️️
М. Офкир
76'
Желтая карточка
М. Офкир
74'
68'
Замена
Х. Танген
️️️️
С. Свендсен
68'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
Л. Салвесен
Замена
Т. Бервен
️️️️
С. Джатта
64'
Желтая карточка
С. Юклеред
61'
31'
Желтая карточка
Д. Брекало
Желтая карточка
Ф. Йенсен
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Салвесен
Пас отдал
З. Трипич
17'
Желтая карточка
П. Язбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Волеренга
35
Леонард Жута
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ник Д'Агостино
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
3-3-3-1
26
Сьеэн
24
Странд
4
Страндберг
6
Хеденстад
18
Юклеред
23
Риснаэс
9
Йенсен
11
Офкир
16
Бьордал
11
Хаканс
20
Джатта
4-4-2
1
Гуннарссон
2
Хауген
44
Диоп
4
Брекало
20
Паттинама
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
8
Язбек
10
Трипич
15
Салвесен
7
Свендсен
23
Риснаэс
35
Жута
35
Жута
23
Риснаэс
11
Офкир
17
Энг
17
Энг
11
Офкир
20
Джатта
19
Бервен
19
Бервен
20
Джатта
4
Брекало
3
Веватне
3
Веватне
4
Брекало
7
Свендсен
27
Танген
27
Танген
7
Свендсен
8
Язбек
23
Сандберг
23
Сандберг
8
Язбек
15
Салвесен
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
15
Салвесен
Остались в запасе
Волеренга
Викинг
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Волеренга - Викинг
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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