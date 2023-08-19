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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Волеренга
Мольде - Волеренга: обзор матча 19 августа 2023
Мольде
19.08.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
0 : 0
Завершен
Волеренга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Волеренга
Вторая желтая
Э. Хауган
90'
+7
87'
Желтая карточка
J. Storevik
Замена
М. Линнес
️️️️
Э. Кнутсон
81'
74'
Желтая карточка
Т. Бервен
Замена
Э. Брейвик
️️️️
К. Эриксен
69'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Китолано
69'
Желтая карточка
М. Фьортофт Левик
63'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
В. Бериша
62'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Гредем
62'
61'
Замена
А. Илич
️️️️
М. Офкир
Желтая карточка
Э. Хауган
39'
37'
Замена
Т. Бервен
️️️️
С. Юклеред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
4-2-3-1
28
Карлстрем
8
Левик
45
Хагельскьер
16
Хансен
19
Хауган
20
Маннсверк
17
Китолано
28
Гредем
16
Эриксен
15
Кнутсон
14
Бериша
3-4-3-1
35
Жута
4
Страндберг
24
Странд
9
Йенсен
18
Хаген
23
Риснаэс
18
Юклеред
11
Хаканс
16
Бьордал
11
Офкир
1
15
Кнутсон
25
Линнес
25
Линнес
15
Кнутсон
16
Эриксен
10
Брейвик
10
Брейвик
16
Эриксен
17
Китолано
23
Эйкрем
23
Эйкрем
17
Китолано
14
Бериша
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
14
Бериша
28
Гредем
5
Хестад
5
Хестад
28
Гредем
18
Юклеред
19
Бервен
19
Бервен
18
Юклеред
11
Офкир
23
Илич
23
Илич
11
Офкир
Остались в запасе
Мольде
Волеренга
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Мольде - Волеренга
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
Новости команд
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Мольде
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