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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Стремсгодсет
Волеренга - Стремсгодсет: обзор матча 11 июня 2023
Волеренга
11.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
0 : 1
Завершен
Стремсгодсет
68'
Г. Штенгель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Стремсгодсет
89'
Замена
А. Торсен
️️️️
Й. Брюнес
82'
Замена
О. Энерсен
️️️️
Т. Грегор
76'
Желтая карточка
Т. Гулликсен
Желтая карточка
С. Страндберг
76'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Штенгель
Желтая карточка
Х. Бьордал
67'
Замена
Я. Энг
️️️️
Д. Хаканс
65'
Замена
Т. Бервен
️️️️
С. Джатта
65'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
О. Хольм
46'
Желтая карточка
О. Хольм
39'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
М. Риснаэс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
4
Томас Грегор
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Волеренга
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
3-2-3-2
26
Сьеэн
24
Странд
5
Хеггхейм
4
Страндберг
23
Риснаэс
18
Юклеред
11
Хаканс
16
Бьордал
11
Офкир
15
Хольм
20
Джатта
4-2-2-2
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
19
Лейфссон
10
Штенгель
10
Теркельсен
77
Менерт
8
Гулликсен
14
Брюнес
4
Грегор
23
Риснаэс
6
Хеденстад
6
Хеденстад
23
Риснаэс
15
Хольм
9
Йенсен
9
Йенсен
15
Хольм
11
Хаканс
17
Энг
17
Энг
11
Хаканс
20
Джатта
19
Бервен
19
Бервен
20
Джатта
4
Грегор
14
Энерсен
14
Энерсен
4
Грегор
14
Брюнес
19
Торсен
19
Торсен
14
Брюнес
Остались в запасе
Волеренга
Стремсгодсет
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
18
Эрнест Боахен
ПЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Волеренга - Стремсгодсет
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Стремсгодсет
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2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
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