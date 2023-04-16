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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Сарпсборг 08
Волеренга - Сарпсборг 08: обзор матча 16 апреля 2023
Волеренга
16.04.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
0 : 2
Завершен
Сарпсборг 08
60'
К. Опсет
81'
К. Опсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Сарпсборг 08
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Опсет
Пас отдал
Р. Лундквист
Замена
С. Юклеред
️️️️
Л. Жута
78'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
О. Хольм
68'
66'
Замена
М. Хейланд
️️️️
С. Тибблинг
Желтая карточка
Л. Жута
65'
Замена
Я. Энг
️️️️
М. Офкир
62'
Замена
С. Джатта
️️️️
Т. Бервен
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Опсет
58'
Замена
К. Опсет
️️️️
С. Скалевик
38'
Желтая карточка
С. Скалевик
Желтая карточка
М. Офкир
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Волеренга
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Сарпсборг 08
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
3-2-1-2-2
26
Сьеэн
35
Жута
6
Хеденстад
5
Хеггхейм
24
Странд
4
Страндберг
9
Йенсен
11
Офкир
16
Бьордал
19
Бервен
15
Хольм
1-4-4
3
Скиппер
10
Лундквист
29
Торп
11
Тибблинг
17
Солтведт
4
Утвик
20
Майгаард
15
Скалевик
34
35
Жута
18
Юклеред
18
Юклеред
35
Жута
15
Хольм
23
Риснаэс
23
Риснаэс
15
Хольм
11
Офкир
17
Энг
17
Энг
11
Офкир
19
Бервен
20
Джатта
20
Джатта
19
Бервен
11
Тибблинг
6
Хейланд
6
Хейланд
11
Тибблинг
15
Скалевик
22
Опсет
22
Опсет
15
Скалевик
Остались в запасе
Волеренга
Сарпсборг 08
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Остались в запасе
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Волеренга - Сарпсборг 08
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Сарпсборг 08
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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