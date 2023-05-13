Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Волеренга
Хаугесунд - Волеренга: обзор матча 13 мая 2023
Хаугесунд
13.05.2023, суббота, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
1 : 1
Завершен
Волеренга
62'
Б. Нжие
66'
М. Риснаэс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Волеренга
76'
Пенальти не реализован!
Х. Бьордал
Желтая карточка
Ю. Эскесен
72'
Замена
С. Лизет
️️️️
А. Паязити
70'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
V. Solheim
69'
67'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Риснаэс
67'
Замена
Я. Энг
️️️️
Д. Хаканс
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Риснаэс
Пас отдал
Д. Хаканс
ГОЛ! 1:0!
Б. Нжие
Пас отдал
П. Теркильдсен
62'
37'
Замена
Т. Бервен
️️️️
С. Джатта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Волеренга
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
3-5-1-1
1
Селвик
22
Крузнелл
5
21
18
4
Паязити
26
Кристенсен
2
Теркильдсен
27
Санде
10
Нжие
18
Кригард
4-3-3
26
Сьеэн
35
Жута
4
Страндберг
5
Хеггхейм
24
Странд
11
Хаканс
16
Бьордал
11
Офкир
23
Риснаэс
15
Хольм
20
Джатта
18
34
Эскесен
34
Эскесен
18
4
Паязити
23
Лизет
23
Лизет
4
Паязити
23
Риснаэс
9
Йенсен
9
Йенсен
23
Риснаэс
20
Джатта
19
Бервен
19
Бервен
20
Джатта
11
Хаканс
17
Энг
17
Энг
11
Хаканс
Остались в запасе
Хаугесунд
Волеренга
25
Mikkel Hope
ЦЗ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Остались в запасе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Хаугесунд - Волеренга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
Все
Хаугесунд
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+