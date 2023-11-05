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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Волеренга
Сарпсборг 08 - Волеренга: обзор матча 05 ноября 2023
Сарпсборг 08
05.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
3 : 2
Завершен
Волеренга
7'
М. Майгаард
30'
Н. Сандберг
41'
М. Майгаард
26'
А. Илич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Волеренга
90'
+1
Замена
Э. Битри
️️️️
М. Риснаэс
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
81'
Замена
S. Christiansen
️️️️
A. Hiim
81'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Н. Сандберг
70'
67'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
М. Офкир
Замена
К. Опсет
️️️️
Ж. Инге Бергет
52'
Желтая карточка
Ж. Инге Бергет
47'
42'
Желтая карточка
К. Борхгревинк
ГОЛ! 3:1!
М. Майгаард
Пас отдал
Р. Лундквист
41'
38'
Замена
С. Юклеред
️️️️
Х. Бьордал
35'
Желтая карточка
Х. Бьордал
ГОЛ! 2:1!
Н. Сандберг
Пас отдал
Э. Вихне
30'
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Илич
ГОЛ! 1:0!
М. Майгаард
Пас отдал
Ж. Инге Бергет
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
(К)
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
21
Anders Hiim
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
(К)
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
23
Андрей Илич
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Волеренга
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Хауг
4
Утвик
30
Тебо
21
8
Андерсен
29
Торп
10
Лундквист
23
Сандберг
14
Бергет
32
Вихне
20
Майгаард
3-3-2-2
26
Сьеэн
4
Страндберг
4
24
Странд
9
Йенсен
18
Хаген
23
Риснаэс
16
Бьордал
11
Офкир
2
Борхгревинк
23
Илич
32
Вихне
20
20
32
Вихне
21
8
8
21
23
Сандберг
11
Тибблинг
11
Тибблинг
23
Сандберг
14
Бергет
22
Опсет
22
Опсет
14
Бергет
16
Бьордал
18
Юклеред
18
Юклеред
16
Бьордал
11
Офкир
11
Хаканс
11
Хаканс
11
Офкир
23
Риснаэс
33
Битри
33
Битри
23
Риснаэс
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Волеренга
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Остались в запасе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Сарпсборг 08 - Волеренга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Higraff, Norway
Стадион:
Sarpsborg Stadion, Sarpsborg
Новости команд
Все
Сарпсборг 08
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
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2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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