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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Бранн
Волеренга - Бранн: обзор матча 08 октября 2023
Волеренга
08.10.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
1 : 2
Завершен
Бранн
7'
А. Илич
31'
Ф. Берстинг
57'
Й. Солтведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Бранн
88'
Замена
Н. Кастро
️️️️
У. Матисен
Красная карточка
С. Юклеред
73'
Замена
С. Юклеред
️️️️
Э. Хаген
71'
Замена
Т. Бервен
️️️️
М. Риснаэс
71'
71'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
С. Эрик Картум
Желтая карточка
Э. Хаген
68'
66'
Красная карточка
Б. Финне
57'
ГОЛ! 1:2!
Й. Солтведт
Пас отдал
Б. Финне
31'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Берстинг
Пас отдал
Б. Финне
ГОЛ! 1:0!
А. Илич
Пас отдал
К. Борхгревинк
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
1
Jacob Storevik
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Бранн
9
Никлас Кастро
ЛВ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
16
David Tufekcic
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
2-3-2-4
24
Странд
4
Страндберг
9
Йенсен
18
Хаген
23
Риснаэс
11
Офкир
16
Бьордал
1
23
Илич
2
Борхгревинк
33
Битри
3-1-3-1-2
1
Дюнгеланд
12
5
Хелланд
3
Кнудсен
6
Нильсен
7
Майре
19
Картум
17
Солтведт
10
Берстинг
14
Матисен
11
Финне
18
Хаген
18
Юклеред
18
Юклеред
18
Хаген
23
Риснаэс
19
Бервен
19
Бервен
23
Риснаэс
14
Матисен
9
Кастро
9
Кастро
14
Матисен
19
Картум
19
Хеггебе
19
Хеггебе
19
Картум
Остались в запасе
Волеренга
Бранн
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
16
David Tufekcic
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Остались в запасе
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
16
David Tufekcic
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Волеренга - Бранн
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
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