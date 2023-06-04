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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Буде-Глимт
Волеренга - Буде-Глимт: обзор матча 04 июня 2023
Волеренга
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
1 : 3
Завершен
Буде-Глимт
31'
Ф. Мумбанья
48'
А. Пеллегрино
66'
Ф. Мумбанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Буде-Глимт
87'
Замена
О. Бьортуфт
️️️️
М. Лоде
87'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
74'
Замена
С. Фет
️️️️
У. Ветлесен
74'
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Б. Вембангомо
71'
Замена
И. Амундсен
️️️️
Б. Матиас Мое
Замена
Я. Энг
️️️️
М. Офкир
68'
66'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
А. Серенсен
63'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Желтая карточка
Ф. Йенсен
57'
Замена
Л. Жута
️️️️
О. Хольм
55'
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
А. Гренбек
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
А. Пеллегрино
19'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Волеренга
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Буде-Глимт
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
3-2-3-2
26
Сьеэн
24
Странд
6
Хеденстад
4
Страндберг
18
Юклеред
9
Йенсен
11
Офкир
16
Бьордал
11
Хаканс
15
Хольм
20
Джатта
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Лоде
3
Серенсен
7
Берг
11
Гренбек
10
Ветлесен
18
Мое
22
Мвука
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
15
Хольм
35
Жута
35
Жута
15
Хольм
11
Офкир
17
Энг
17
Энг
11
Офкир
2
Лоде
4
Бьортуфт
4
Бьортуфт
2
Лоде
18
Мое
38
Амундсен
38
Амундсен
18
Мое
5
Вембангомо
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
5
Вембангомо
10
Ветлесен
19
Фет
19
Фет
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
Остались в запасе
Волеренга
Буде-Глимт
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
8
Мортен Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Остались в запасе
8
Мортен Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Волеренга - Буде-Глимт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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