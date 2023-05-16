Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - ХамКам
Волеренга - ХамКам: обзор матча 16 мая 2023
Волеренга
16.05.2023, вторник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
3 : 0
Завершен
ХамКам
18'
С. Джатта
24'
Д. Хаканс
45+2'
Х. Бьордал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - ХамКам
Желтая карточка
Х. Бьордал
80'
Замена
Я. Энг
️️️️
М. Офкир
68'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Риснаэс
62'
62'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Б. Торесен Фараас
62'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
O. Kjærgaard
46'
Замена
А. Нури
️️️️
K. Onsrud
46'
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
В. Конгсро
ГОЛ! 3:0!
Х. Бьордал
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Хаканс
Пас отдал
С. Юклеред
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Джатта
Пас отдал
С. Юклеред
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
23
Фредрик Сьелстад
ОП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Волеренга
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
24
Arne Ødegård
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
3-2-3-2
26
Сьеэн
24
Странд
4
Страндберг
5
Хеггхейм
18
Юклеред
23
Риснаэс
11
Хаканс
16
Бьордал
11
Офкир
15
Хольм
20
Джатта
2-2-5-1
1
25
Бьярнасон
18
Конгсро
19
Куртович
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
8
7
Фараас
7
6
Норхейм
19
Удаль
23
Риснаэс
9
Йенсен
9
Йенсен
23
Риснаэс
11
Офкир
17
Энг
17
Энг
11
Офкир
7
33
Нури
33
Нури
7
18
Конгсро
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
18
Конгсро
8
27
27
8
7
Фараас
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
7
Фараас
Остались в запасе
Волеренга
ХамКам
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Nicholas Hagen
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
24
Arne Ødegård
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
24
Arne Ødegård
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Волеренга - ХамКам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Волеренга
ХамКам
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+