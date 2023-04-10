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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Волеренга
Олесунн - Волеренга: обзор матча 10 апреля 2023
Олесунн
10.04.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
0 : 1
Завершен
Волеренга
78'
Д. Хаканс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Волеренга
Желтая карточка
А. Мунксгор
90'
+5
86'
Замена
С. Юклеред
️️️️
Д. Хаканс
Замена
K. Jakobsen
️️️️
J. Moe
81'
Замена
К. Бармен
️️️️
M. Karlsbakk
81'
Замена
А. Столас
️️️️
T. Akino Murray
81'
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хаканс
Пас отдал
Х. Бьордал
72'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
О. Хольм
67'
Замена
М. Офкир
️️️️
Я. Энг
66'
Замена
С. Джатта
️️️️
Т. Бервен
Замена
И. Атанга
️️️️
К. Эдемарксбаккен
62'
Желтая карточка
У. Кольскоген
55'
46'
Замена
П. Странд
️️️️
Ф. Йенсен
42'
Желтая карточка
Л. Жута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
23
Эрленд Сегберг
ОП
16
Henrik Melland
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
4-1-1-4
1
Грютебуст
18
2
3
Мунксгор
27
Хопланд
28
Диоп
33
Эдемарксбаккен
24
Кольскоген
5
Феллман
8
22
4-2-1-3
26
Сьеэн
35
Жута
6
Хеденстад
5
Хеггхейм
4
Страндберг
9
Йенсен
11
Хаканс
16
Бьордал
19
Бервен
17
Энг
15
Хольм
8
10
Бармен
10
Бармен
8
18
7
7
18
33
Эдемарксбаккен
20
Атанга
20
Атанга
33
Эдемарксбаккен
2
23
Столас
23
Столас
2
9
Йенсен
24
Странд
24
Странд
9
Йенсен
11
Хаканс
18
Юклеред
18
Юклеред
11
Хаканс
17
Энг
11
Офкир
11
Офкир
17
Энг
15
Хольм
23
Риснаэс
23
Риснаэс
15
Хольм
19
Бервен
20
Джатта
20
Джатта
19
Бервен
Остались в запасе
Олесунн
Волеренга
1
Michael Lansing
ВР
23
Эрленд Сегберг
ОП
16
Henrik Melland
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
23
Эрленд Сегберг
ОП
16
Henrik Melland
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
Остались в запасе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Олесунн - Волеренга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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Олесунн
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
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12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
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2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
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