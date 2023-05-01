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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Лиллестрем
Волеренга - Лиллестрем: обзор матча 01 мая 2023
Волеренга
01.05.2023, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
3 : 4
Завершен
Лиллестрем
7'
Д. Хаканс
27'
Х. Бьордал
30'
С. Джатта
17'
Л. Ольсен
46'
А. Адамс
89'
Г. Осен
90+6'
А. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Лиллестрем
90'
+6
ГОЛ! 3:4!
А. Адамс
Пас отдал
Ф. Слердаль
90'
+1
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
М. Кнудсен
89'
ГОЛ! 3:3!
Г. Осен
85'
Замена
V. Skjaervik
️️️️
К. Теннессен
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
О. Хольм
77'
68'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
Замена
Я. Энг
️️️️
Д. Хаканс
64'
Замена
Т. Бервен
️️️️
С. Джатта
64'
46'
ГОЛ! 3:2!
А. Адамс
46'
Замена
Г. Осен
️️️️
Э. Гарнас
Замена
Л. Жута
️️️️
М. Офкир
40'
Красная карточка
С. Юклеред
37'
ГОЛ! 3:1!
С. Джатта
30'
ГОЛ! 2:1!
Х. Бьордал
Пас отдал
В. Хеденстад
27'
17'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ольсен
Пас отдал
А. Адамс
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаканс
Пас отдал
С. Джатта
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
19
Кристоффер Теннессен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Волеренга
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
4
Vetle Skjaervik
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
4-1-3-2
26
Сьеэн
24
Странд
4
Страндберг
5
Хеггхейм
6
Хеденстад
18
Юклеред
11
Хаканс
16
Бьордал
11
Офкир
20
Джатта
15
Хольм
2-3-5
28
Габриэльсен
20
Драгснес
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
15
Хофф
10
Ольсен
4
Гарнас
19
Теннессен
2
Рангер
45
Адамс
11
Офкир
35
Жута
35
Жута
11
Офкир
15
Хольм
9
Йенсен
9
Йенсен
15
Хольм
20
Джатта
19
Бервен
19
Бервен
20
Джатта
11
Хаканс
17
Энг
17
Энг
11
Хаканс
19
Теннессен
4
4
19
Теннессен
4
Гарнас
23
Осен
23
Осен
4
Гарнас
4
Кнудсен
22
Слердаль
22
Слердаль
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
Остались в запасе
Волеренга
Лиллестрем
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
14
Uba Charles
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
14
Uba Charles
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Волеренга - Лиллестрем
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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