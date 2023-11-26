Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Волеренга
ХамКам - Волеренга: обзор матча 26 ноября 2023
ХамКам
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
0 : 2
Завершен
Волеренга
82'
А. Илич
90+4'
Д. Хаканс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Волеренга
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Д. Хаканс
90'
+2
Замена
Э. Битри
️️️️
Э. Хаген
82'
ГОЛ! 0:1!
А. Илич
Пас отдал
Х. Бьордал
Замена
T. Andre Soras
️️️️
K. Onsrud
82'
Замена
П. Александер Киркеволд
️️️️
Х. Удаль
57'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
М. Мава
57'
Замена
В. Куртович
️️️️
М. Бьерло
57'
52'
Желтая карточка
С. Страндберг
Желтая карточка
Ф. Сьелстад
45'
Желтая карточка
Х. Удаль
20'
Желтая карточка
М. Бьерло
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
70
Мортен Бьерло
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
33
Александер Мелгалвис
(К)
ПП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
(К)
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Волеренга
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
3-1-4-2
12
Сандберг
18
Конгсро
6
Норхейм
25
Бьярнасон
23
Сьелстад
70
Бьерло
7
8
33
Мелгалвис
14
Мава
19
Удаль
3-4-2-1
26
Сьеэн
4
Страндберг
4
24
Странд
18
Юклеред
23
Риснаэс
18
Хаген
9
Йенсен
16
Бьордал
11
Хаканс
23
Илич
70
Бьерло
19
Куртович
19
Куртович
70
Бьерло
7
27
27
7
19
Удаль
16
Киркеволд
16
Киркеволд
19
Удаль
14
Мава
28
Энкеруд
28
Энкеруд
14
Мава
18
Хаген
33
Битри
33
Битри
18
Хаген
Остались в запасе
ХамКам
Волеренга
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Остались в запасе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча ХамКам - Волеренга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Главный судья:
Kai Erik Steen, Norway
Стадион:
Briskeby, Hamar
Новости команд
Все
ХамКам
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+