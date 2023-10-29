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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Русенборг
Волеренга - Русенборг: обзор матча 29 октября 2023
Волеренга
29.10.2023, воскресенье, 21:13
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
1 : 3
Завершен
Русенборг
31'
А. Илич
12'
И. Снаэр Торвальдссон
14'
Д. Нельсон
76'
О. Кристиан Саэтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Русенборг
90'
+3
Замена
M. Konradsen Ceide
️️️️
С. Нипан
84'
Желтая карточка
С. Тангвик
Замена
Т. Бервен
️️️️
Э. Хаген
83'
Замена
К. Борхгревинк
️️️️
Д. Хаканс
83'
76'
ГОЛ! 1:3!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
П. Скьельбред
72'
Замена
О. Кристиан Саэтер
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
72'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Д. Нельсон
Желтая карточка
Э. Хаген
68'
Замена
С. Юклеред
️️️️
М. Риснаэс
67'
62'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
Т. Беркеейет
Пенальти не реализован!
С. Страндберг
47'
Желтая карточка
Э. Битри
32'
ГОЛ! 1:2!
А. Илич
Пас отдал
Х. Бьордал
31'
14'
Желтая карточка
Д. Нельсон
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нельсон
Пас отдал
Э. Фредериксен
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Снаэр Торвальдссон
Пас отдал
Д. Нельсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
(К)
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
23
Андрей Илич
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
(К)
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Русенборг
46
Simen Havig
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
2-3-3-3
24
Странд
4
Страндберг
9
Йенсен
23
Риснаэс
18
Хаген
11
Офкир
16
Бьордал
11
Хаканс
33
Битри
1
23
Илич
4-1-3-2
12
Тангвик
18
Андерссон
24
5
19
Перейра
10
Селнаэс
8
Беркеейет
22
Фредериксен
10
Торвальдссон
41
Нипан
26
Нельсон
23
Риснаэс
18
Юклеред
18
Юклеред
23
Риснаэс
11
Хаканс
2
Борхгревинк
2
Борхгревинк
11
Хаканс
18
Хаген
19
Бервен
19
Бервен
18
Хаген
41
Нипан
4
4
41
Нипан
26
Нельсон
5
Скьельбред
5
Скьельбред
26
Нельсон
8
Беркеейет
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
8
Беркеейет
10
Торвальдссон
90
Саэтер
90
Саэтер
10
Торвальдссон
Остались в запасе
Волеренга
Русенборг
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
46
Simen Havig
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
Остались в запасе
46
Simen Havig
ВР
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Волеренга - Русенборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Главный судья:
Tore Hansen, Norway
Стадион:
Intility Arena, Oslo
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