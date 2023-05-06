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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Волеренга
Русенборг - Волеренга: обзор матча 06 мая 2023
Русенборг
06.05.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 3
Завершен
Волеренга
48'
М. Бьерло
44'
М. Офкир
50'
С. Джатта
71'
Х. Бьордал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Волеренга
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
87'
84'
Желтая карточка
М. Офкир
83'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Д. Хаканс
78'
Желтая карточка
Ф. Йенсен
Замена
O. Aga
️️️️
М. Бьерло
78'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Бьордал
Замена
Л. Корник
️️️️
U. Jenssen
62'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
А. Нильсен Перейра
62'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
П. Скьельбред
61'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
A. Sadiku
61'
50'
ГОЛ! 1:2!
С. Джатта
Пас отдал
Ф. Йенсен
Желтая карточка
М. Бьерло
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Бьерло
48'
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Офкир
Пас отдал
Х. Бьордал
41'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
В. Хеденстад
18'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
Л. Жута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
2
Лео Корник
ЦЗ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
41
Сверре Нипан
ЦП
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
Волеренга
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
4-5-1
1
Хансен
19
Перейра
5
Роджерс
5
29
Рейтан
70
Бьерло
7
Хенриксен
5
Скьельбред
10
Торвальдссон
8
Беркеейет
11
3-2-3-2
26
Сьеэн
5
Хеггхейм
4
Страндберг
35
Жута
6
Хеденстад
24
Странд
11
Хаканс
16
Бьордал
11
Офкир
15
Хольм
20
Джатта
5
2
Корник
2
Корник
5
5
Скьельбред
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
5
Скьельбред
19
Перейра
20
Тагсет
20
Тагсет
19
Перейра
70
Бьерло
29
29
70
Бьерло
11
26
Нельсон
26
Нельсон
11
6
Хеденстад
9
Йенсен
9
Йенсен
6
Хеденстад
35
Жута
23
Риснаэс
23
Риснаэс
35
Жута
11
Хаканс
19
Бервен
19
Бервен
11
Хаканс
Остались в запасе
Русенборг
Волеренга
12
Сандер Тангвик
ВР
41
Сверре Нипан
ЦП
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
1
Jacob Storevik
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
41
Сверре Нипан
ЦП
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
1
Jacob Storevik
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Русенборг - Волеренга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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