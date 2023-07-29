Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Сандефьорд
Волеренга - Сандефьорд: обзор матча 29 июля 2023
Волеренга
29.07.2023, суббота, 16:30
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
2 : 3
Завершен
Сандефьорд
52'
С. Джатта
89'
П. Странд
63'
Ф. Оттоссон
90+5'
Ф. Ньенету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Сандефьорд
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Ф. Ньенету
Пас отдал
Ф. Оттоссон
90'
+3
Желтая карточка
А. Нильссон
Желтая карточка
К. Борхгревинк
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
П. Странд
Пас отдал
М. Риснаэс
89'
Замена
Т. Бервен
️️️️
С. Джатта
84'
Замена
Л. Жута
️️️️
Ф. Йенсен
84'
76'
Желтая карточка
Ф. Ньенету
63'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Оттоссон
63'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
А. Тветер
Желтая карточка
Х. Бьордал
61'
ГОЛ! 1:0!
С. Джатта
Пас отдал
С. Юклеред
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
25
Storm Pettersen
ЦФ
3-3-2-2
26
Сьеэн
24
Странд
4
Страндберг
5
9
Йенсен
23
Риснаэс
18
Юклеред
11
Офкир
16
Бьордал
20
Джатта
26
3-2-2-3
1
Кето
25
Тайе
5
2
21
Оттоссон
25
Нильссон
3
Эгели
6
Мерк
27
9
Тветер
24
9
Йенсен
35
Жута
35
Жута
9
Йенсен
20
Джатта
19
Бервен
19
Бервен
20
Джатта
9
Тветер
7
Ньенету
7
Ньенету
9
Тветер
Остались в запасе
Волеренга
Сандефьорд
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
12
Mats Viken
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
25
Storm Pettersen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
25
Storm Pettersen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Волеренга - Сандефьорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Волеренга
Сандефьорд
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+