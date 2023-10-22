Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Волеренга
Лиллестрем - Волеренга: обзор матча 22 октября 2023
Лиллестрем
22.10.2023, воскресенье, 15:30
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
2 : 0
Завершен
Волеренга
69'
М. Болли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Волеренга
74'
Замена
К. Борхгревинк
️️️️
Э. Хаген
ГОЛ! 1:0!
М. Болли
69'
Замена
М. Болли
️️️️
H. Skogvold
67'
Замена
M. Lundemo
️️️️
В. Хофф
67'
Желтая карточка
H. Skogvold
64'
24'
Желтая карточка
Э. Битри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
33
Энео Битри
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Лиллестрем
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
14
Uba Charles
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
4-3-4
28
Габриэльсен
4
19
Теннессен
4
Гарнас
23
Осен
15
Хофф
29
Ибрахимай
2
10
Ольсен
23
21
Кристиансен
2-3-3-3
4
Страндберг
24
Странд
9
Йенсен
18
Хаген
23
Риснаэс
11
Хаканс
16
Бьордал
11
Офкир
23
Илич
1
33
Битри
15
Хофф
8
8
15
Хофф
23
14
Болли
14
Болли
23
18
Хаген
2
Борхгревинк
2
Борхгревинк
18
Хаген
Остались в запасе
Лиллестрем
Волеренга
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Лиллестрем - Волеренга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Арасен
Новости команд
Все
Лиллестрем
Волеренга
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+