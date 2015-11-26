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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Габала
ПАОК - Габала: обзор матча 26 ноября 2015
ПАОК
26.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
0 : 0
Завершен
Габала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Габала
87'
Замена
Э. Джамалов
️️️️
Р. Садыгов
83'
Замена
М. Мирзабеков
️️️️
С. Заргаров
Замена
С. Атанасиадис
️️️️
С. Кициу
78'
77'
Замена
В. Джавадов
️️️️
С. Зенев
Замена
Й. Мистакидис
️️️️
Д. Бербатов
71'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Д. Пелкас
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Эргис Каце
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
9
Эрмин Зец
ОП
66
Самир Заргаров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
ПАОК
1
Робин Ольсен
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
4-3-2-1
71
Гликос
2
Скондрас
70
Кициу
33
Цавеллас
13
Малезас
20
Каце
10
Пелкас
6
Циолис
21
Мак
10
Родригеш
10
Бербатов
3-1-4-2
22
Безотосный
3
Станкович
44
Сантос
20
Рикардиньо
9
Зец
19
Гай
6
Садыгов
21
Дашдемиров
66
Заргаров
69
Антонов
20
Зенев
10
Пелкас
52
Сабо
52
Сабо
10
Пелкас
70
Кициу
33
Атанасиадис
33
Атанасиадис
70
Кициу
10
Бербатов
27
Мистакидис
27
Мистакидис
10
Бербатов
66
Заргаров
17
Мирзабеков
17
Мирзабеков
66
Заргаров
6
Садыгов
4
Джамалов
4
Джамалов
6
Садыгов
20
Зенев
7
Джавадов
7
Джавадов
20
Зенев
Остались в запасе
ПАОК
Габала
1
Робин Ольсен
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
33
Давид Петжкевич
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
Остались в запасе
33
Давид Петжкевич
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча ПАОК - Габала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Тумба
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