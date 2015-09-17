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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Габала - ПАОК
Габала - ПАОК: обзор матча 17 сентября 2015
Габала
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габала - ПАОК
Желтая карточка
А. Антонов
90'
85'
Замена
Ж. Маседа
️️️️
Э. Сабо
Замена
С. Заргаров
️️️️
Додо
84'
76'
Замена
Э. Голаса
️️️️
Д. Пелкас
Желтая карточка
Додо
69'
60'
Замена
Д. Бербатов
️️️️
С. Атанасиадис
Замена
Ф. Перейра
️️️️
Э. Зец
46'
45'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
31'
Желтая карточка
Г. Родригеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
9
Эрмин Зец
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
10
Додо
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
ПАОК
1
Робин Ольсен
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
66
Самир Заргаров
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
3-2-2-3
22
Безотосный
20
Рикардиньо
15
Вернидуб
3
Станкович
88
Давид Меца
9
Зец
19
Гай
21
Дашдемиров
69
Антонов
20
Зенев
10
Додо
4-3-2-1
1
Ольсен
20
Кошта
33
Цавеллас
70
Кициу
4
Витор
6
Циолис
10
Пелкас
52
Сабо
21
Мак
10
Родригеш
33
Атанасиадис
10
Додо
66
Заргаров
66
Заргаров
10
Додо
9
Зец
14
Перейра
14
Перейра
9
Зец
10
Пелкас
23
Голаса
23
Голаса
10
Пелкас
33
Атанасиадис
10
Бербатов
10
Бербатов
33
Атанасиадис
52
Сабо
11
Маседа
11
Маседа
52
Сабо
Остались в запасе
Габала
ПАОК
33
Давид Петжкевич
ВР
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
71
Панайотис Гликос
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
33
Давид Петжкевич
ВР
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
4
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Остались в запасе
71
Панайотис Гликос
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Габала - ПАОК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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