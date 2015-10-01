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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Боруссия Д
ПАОК - Боруссия Д: обзор матча 01 октября 2015
ПАОК
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
34'
Р. Мак
72'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Боруссия Д
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Д. Бербатов
89'
Замена
Х. Харисис
️️️️
Э. Каце
85'
84'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
А. Янузай
Замена
Ж. Маседа
️️️️
Р. Мак
73'
72'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кастро
Пас отдал
М. Шмельцер
Желтая карточка
Г. Цавеллас
69'
65'
Замена
А. Рамос
️️️️
Ю. Вайгль
65'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Г. Мхитарян
52'
Желтая карточка
Н. Суботич
35'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Желтая карточка
Р. Мак
35'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мак
Пас отдал
А. Циолис
34'
33'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Робин Ольсен
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Эргис Каце
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
21
Патрик Фрич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-3-2-1
1
Ольсен
32
Константинидис
33
Цавеллас
20
Кошта
4
Витор
20
Каце
52
Сабо
6
Циолис
21
Мак
10
Родригеш
10
Бербатов
4-1-2-3
1
Вайденфеллер
26
Пищек
3
Суботич
5
Бендер
33
Пак Чжу-Ху
5
Вайгль
22
Мхитарян
8
Кастро
24
Янузай
18
Ройс
7
Хофманн
20
Каце
8
Харисис
8
Харисис
20
Каце
10
Бербатов
10
Пелкас
10
Пелкас
10
Бербатов
21
Мак
11
Маседа
11
Маседа
21
Мак
22
Мхитарян
29
Шмельцер
29
Шмельцер
22
Мхитарян
24
Янузай
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
24
Янузай
5
Вайгль
20
Рамос
20
Рамос
5
Вайгль
Остались в запасе
ПАОК
Боруссия Д
71
Панайотис Гликос
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
21
Патрик Фрич
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Роман Бюрки
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
71
Панайотис Гликос
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Остались в запасе
21
Патрик Фрич
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Роман Бюрки
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча ПАОК - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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