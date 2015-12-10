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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - ПАОК
Боруссия Д - ПАОК: обзор матча 10 декабря 2015
Боруссия Д
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
0 : 1
Завершен
ПАОК
33'
Р. Мак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - ПАОК
78'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Й. Мистакидис
71'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Д. Бербатов
66'
Замена
М. Леовац
️️️️
Р. Мак
Замена
П. Обамеянг
️️️️
С. Кагава
66'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Ройс
46'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
С. Бендер
45'
Желтая карточка
А. Янузай
43'
36'
Желтая карточка
Д. Константинидис
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мак
Пас отдал
Й. Мистакидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Эргис Каце
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
ПАОК
1
Робин Ольсен
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
93
Терри Антонис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
3-2-3-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
28
Гинтер
5
Бендер
33
Пак Чжу-Ху
15
Штенцель
18
Ройс
10
Кагава
24
Янузай
20
Рамос
4-3-1-2
71
Гликос
2
Скондрас
32
Константинидис
33
Цавеллас
13
Малезас
20
Каце
59
Цимирот
6
Циолис
21
Мак
27
Мистакидис
10
Бербатов
18
Ройс
22
Мхитарян
22
Мхитарян
18
Ройс
5
Бендер
5
Вайгль
5
Вайгль
5
Бендер
10
Кагава
7
Обамеянг
7
Обамеянг
10
Кагава
21
Мак
22
Леовац
22
Леовац
21
Мак
10
Бербатов
52
Сабо
52
Сабо
10
Бербатов
27
Мистакидис
10
Родригеш
10
Родригеш
27
Мистакидис
Остались в запасе
Боруссия Д
ПАОК
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
93
Терри Антонис
ЦП
1
Робин Ольсен
ВР
10
Димитриос Пелкас
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
93
Терри Антонис
ЦП
1
Робин Ольсен
ВР
10
Димитриос Пелкас
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Боруссия Д - ПАОК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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