Бербатов провел встречу с руководством софийского ЦСКА

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов может оказаться в софийском ЦСКА. По информации topsport.bg, 35-летний футболист, находящийся ныне в статусе свободного агента, на днях провел встречу с руководством болгарского клуба.

О чем именно вели разговор стороны остается неизвестным. Однако по некоторой информации, Бербатов может войти в число акционеров ЦСКА или открыть в столице Болгарии футбольную школу.

Напомним, последним клубом нападающего был ПАОК, цвета которого он защищал с сентября 2015 по июнь 2016 года, приняв участие в 25 матчах и отметившись пятью забитыми мячами.