Бербатов: «Тоттенхэму» нужно выиграть трофей, чтобы удержать Покеттино»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Димитар Бербатов считает, что команде в ближайшее время нужно завоевать какой-либо трофей. По мнению болгарина, только это сможет удержать в клубе главного тренера Маурисио Покеттино.

Аргентинский специалист возглавил лондонцев в 2014 году и пока не выиграл ни одного турнира.

«У «Тоттенхэма» есть все, что хотел бы тренер – отличный состав, замечательное поле, прекрасный стадион. Возможно, им не хватает только трофея. Это касается и тренера, и футболистов – они хотят что-то выиграть.

«Шпоры» обязаны завоевать какой-либо кубок, чтобы Покеттино остался – это единственное, чего не хватает. Я надеюсь, он останется, потому что все, с кем я общаюсь, могут сказать о нем только хорошее.

Чтобы «Тоттенхэм» достиг высот, которых он хочет достичь, им нужно сохранить Покеттино», – сказал Бербатов.

Ранее сообщалось, что Покеттино хочет заполучить «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт тренера с лондонцами рассчитан до июня 2023 года.