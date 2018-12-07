«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Моуринью на Покеттино и готов заплатить 40 миллионов за разрыв контракта аргентинца

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в приглашении на пост главного тренера Маурисио Покеттино, возглавляющего «Тоттенхэм».

«МЮ» готов заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов за разрыв контракта аргентинца с лондонским клубом. Ранее специалист подписал со «шпорами» новое пятилетнее соглашение.

Действующий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью по окончании сезона может покинуть команду. Если клуб не попадет в топ-4, то руководство может разорвать контракт с португальцем без выплаты компенсации.

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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