Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Манчестер Юнайтед» хочет заменить Моуринью на Покеттино и готов заплатить 40 миллионов за разрыв контракта аргентинца

    «Манчестер Юнайтед» хочет заменить Моуринью на Покеттино и готов заплатить 40 миллионов за разрыв контракта аргентинца

    Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в приглашении на пост главного тренера Маурисио Покеттино, возглавляющего «Тоттенхэм».

    «МЮ» готов заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов за разрыв контракта аргентинца с лондонским клубом. Ранее специалист подписал со «шпорами» новое пятилетнее соглашение.

    Действующий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью по окончании сезона может покинуть команду. Если клуб не попадет в топ-4, то руководство может разорвать контракт с португальцем без выплаты компенсации.

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2018 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 7 декабря 2018, 18:55

      Задан миллиард раз лучше пожалеете что Зидана не позвали заберут же психолога мотиватора тренера все в одном комплекте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 15:44

      Во первых сам Покеттино вряд ли пойдет в МЮ. Да и слишком дорого он им встанет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Damir07 7 декабря 2018, 14:21

      Мауро ни в чем не виноват вообще если ему такие трансферы как мс или ливерпуль сделают он тоже выйграет что угодно а так 40 мил за тренера это глупость и не реально так как кроме этого за разрыв мю должен еще будет 20 мил мауро так что это не реально и потом зачем он нужен если зидан на много лучше и в 3 раза дешевле обойдеться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Damir07 7 декабря 2018, 15:20

      Ещё не факт что Зидан согласиться идти в МЮ и далеко не факт что сможет дать результат, а Покетино давно в АПЛ и умеет работать с тем что есть без супер дорогих трансферов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +223

      Cupota > Damir07 8 декабря 2018, 20:09

      В МЮ играют очень дорогие игроки, чемпионы мира. Все трансферы Сосиша делал самостоятельно. Он просто слизняк, не смог двух негров на место поставить и в своем вилянии между Гайзерами ("сохранить трансферную стоимость Погбы") и здравым смыслом ("продать строптивого негра немедленно") Сосиша прогнулся под давление Гайзеров и потерял команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 7 декабря 2018, 12:47

      что-то не верится во все это

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 декабря 2018, 11:08

      щас маура все ругают а если он до полуфинала лч дойдет хотя бы то это будет за успех считаться при нынешней форме мю?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +223

      Cupota > anri1703 8 декабря 2018, 20:14

      Пусть дойдёт сначала. Вокруг полно серьёзных парней,которые хотят победить, и МЮ на фоне Юве, Арсенала или МанСити выглядят просто отстойно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 