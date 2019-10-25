Бербатов: «14-е место «Манчестер Юнайтед» заставляет меня чувствовать себя куском дерьма»

Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов высказался относительно положения «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице.
«Мы все знаем, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед». Скажу вам честно, никто не хочет видеть их на столь низком месте. 14-я строчка в таблице для «Манчестер Юнайтед» заставляет меня чувствовать себя куском дерьма. Это нехорошо, и я не думаю, что кто-то хочет сейчас смотреть в таблицу», – сказал Бербатов.
- Бербатов выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2012 годы.
- «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ. От зоны вылета команду отделяют два очка.
Источник: Goal