Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бербатов: «14-е место «Манчестер Юнайтед» заставляет меня чувствовать себя куском дерьма»

Бербатов: «14-е место «Манчестер Юнайтед» заставляет меня чувствовать себя куском дерьма»

25 октября 2019, 19:31

Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов высказался относительно положения «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице.

«Мы все знаем, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед». Скажу вам честно, никто не хочет видеть их на столь низком месте. 14-я строчка в таблице для «Манчестер Юнайтед» заставляет меня чувствовать себя куском дерьма. Это нехорошо, и я не думаю, что кто-то хочет сейчас смотреть в таблицу», – сказал Бербатов.

  • Бербатов выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2012 годы.
  • «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ. От зоны вылета команду отделяют два очка.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Бербатов Димитар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+