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    Бербатов: «14-е место «Манчестер Юнайтед» заставляет меня чувствовать себя куском дерьма»

    Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов высказался относительно положения «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице.

    «Мы все знаем, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед». Скажу вам честно, никто не хочет видеть их на столь низком месте. 14-я строчка в таблице для «Манчестер Юнайтед» заставляет меня чувствовать себя куском дерьма. Это нехорошо, и я не думаю, что кто-то хочет сейчас смотреть в таблицу», – сказал Бербатов.

    • Бербатов выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2012 годы.
    • «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ. От зоны вылета команду отделяют два очка.

    Источник: Goal

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    25.10.2019 19:31
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