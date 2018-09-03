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    Бербатов: «Когда агент рассказал мне об интересе «Манчестер Сити», я ответил: «Отвали, мы едем в «Юнайтед»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о своем переходе из «Тоттенхэма» в стан манкунианцев в 2008 году.

    «Мог ли я перейти в «Манчестер Сити»? Честно говоря, не думаю, что я был очень близок к этому. Мой агент рассказал мне о каком-то интересе, но я ответил: «Даже не стоит упоминать о ком-то еще, я собираюсь в «Манчестер Юнайтед». Из-за истории, игроков, традиций. Всего.

    Думаю, это была ночь, когда «Сити» купил Робиньо у «Реала». Мой агент сказал: «Берба, еще одна команда, которая хочет тебя. Я ответил: «Отвали, мы отправляемся в «Манчестер Юнайтед». Он сказал: «Но они заплатят тебе больше денег!»

    Впрочем, дело не только в деньгах. Я был как лошадь с шорами. Для меня это было правильное решение, потому что отправиться на вершину горы было моей мечтой. Особенно, когда вы приехали из небольшого города в Восточной Европе, и никто не делал это до вас. Это было отличное чувство», – сказал Бербатов.

    Источник: FourFourTwo

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    03.09.2018 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 сентября 2018, 22:08

      так "отвали" или "отъэбись"?)

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