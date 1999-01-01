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    «Это решение назрело давно». Бербатов объявил о завершении карьеры

    Лучший бомбардир в истории сборной Болгарии, экс-форвард «МЮ» и «Байера» Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры.

    «Я сделал это по-своему! В этот особенный день я решил поделиться с вами тем, что я готовился опубликовать некоторое время назад, но я этого не сделал… Я не знаю, почему… Я знаю, что некоторые из вас думали, что я ушел на пенсию, и теперь, возможно, вы говорите: «Бербатов, какого черта? Мы же знаем, что ты не играешь».

    В прошлом году я пытался найти себе команду… Не получилось. Кто-то сказал мне, что я должен произнести прощальную речь. Вот она!

    Моя последняя игра была более года назад, так что я думаю, что сейчас самое время остановиться. Это решение назрело давно. Хотя когда я думаю об этом, то думаю, что это не конец, потому что я так или иначе останусь в футболе. Пришло время сказать, что после почти 20 лет игры в футбол я завершаю свою профессиональную карьеру!

    Я буду скучать по футболу! Я буду скучать по всему: матчам, тренировкам, голам, подготовке, давлению, партнерам по команде, крику фанатов, когда я забивал очередной классный гол. Я упорно трудился, чтобы иметь возможность играть вместе с лучшими и против лучших! Я из маленькой страны – это делает меня еще более особенным! У меня были подъемы и провалы в карьере, я выиграл свою справедливую долю трофеев, забивая голы на пути к титулам! Я играл так, как хотел, и забивал голы, которые хотел забить!

    Спасибо всем людям, которые помогли мне развиваться и стать тем игроком, каким я всегда хотел быть! Спасибо всем моим бывшим командам, моим партнерам по команде, моим тренерам и персоналу! Это было приятно! Я знаю, что иногда со мной было нелегко работать, но я всегда отдавал всего себя ради команд, за которые играл!

    Надеюсь, вам всем понравилась моя игра и все, что я дал, чтобы развлечь вас на поле! Черт возьми, я буду скучать по всему этому, люди, потому что я очень люблю футбол… Но я уверен, что вы тоже будете скучать по мне. Спасибо!» – написал 38-летний Бербатов в своем инстаграме.

    • Болгарин выступал за «Байер», «МЮ», «Тоттенхэм», «Монако» и другие клубы.
    • Последним клубом Бербатова был индийский «Керала Бластерс».
    • Всего в клубной карьере форвард сыграл 605 матчей, забил 243 гола и отдал 99 ассистов.
    • За сборную Бербатов провел 78 матчей, в которых забил 48 голов.

    Источник: инстаграм Димитара Бербатова

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5830

      mihail200606 20 минут назад

      Помоему лучше всего он был у шпор..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      GSmall 1 час назад

      Ну да,для Болгарии он был вроде Пушкаша для Венгрии или Хаджи для Румынии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1983

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Так он ещё играл?

      0
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