Бербатов: «Месси ближе мне как игрок, чем Роналду»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал итоги голосования на звание лучшего игрока по версии ФИФА. Приз получил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Месси просто великолепен. Роналду очень хорош, но Месси — ближе мне как игрок. Он умеет забивать и созидать, возможно, он лучший в мире.

Молодежь пытается копировать таких игроков как Роналду. Копирует их прически, одежду, финты. Я понимаю это желание, но пытаюсь сказать им, что Роналду много тренировался.

Он просто хотел быть лучшим, а все остальное пришло позже», — сказал Бербатов.

Бербатов выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2012 год, где по 2009 год играл Роналду.