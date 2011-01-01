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    Бербатов: «Перед финалом ЛЧ в 2011-м Фергюсон сказал: «Я вынужден оставить тебя в запасе». Было обидно»

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов вспомнил, как главный тренер Алекс Фергюсон сообщил ему, что он в запасе на финал Лиги чемпионов 2011 года против «Барселоны» (1:3).

    «Перед матчем Фергюсон подозвал меня и сказал: «Бербс, это убивает меня, но я вынужден оставить тебя в запасе».

    Просто взял и сказал, а мне было так обидно слышать это, потому что я на тот момент был лучшим бомбардиром «МЮ» и Премьер-лиги.

    Был шокирован, потому что чувствовал уверенность: если я ударю откуда-нибудь, то мяч залетит в ворота. Так что это решение стало сюрпризом для меня», – вспомнил Бербатов.

    • В 2011 году «МЮ» последний раз сыграл в финале Лиги чемпионов.
    • В 2012-м болгарин перешел из клуба в «Фулхэм».

    Источник: talkSPORT

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