Бербатов: «Перед финалом ЛЧ в 2011-м Фергюсон сказал: «Я вынужден оставить тебя в запасе». Было обидно»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов вспомнил, как главный тренер Алекс Фергюсон сообщил ему, что он в запасе на финал Лиги чемпионов 2011 года против «Барселоны» (1:3).

«Перед матчем Фергюсон подозвал меня и сказал: «Бербс, это убивает меня, но я вынужден оставить тебя в запасе».

Просто взял и сказал, а мне было так обидно слышать это, потому что я на тот момент был лучшим бомбардиром «МЮ» и Премьер-лиги.

Был шокирован, потому что чувствовал уверенность: если я ударю откуда-нибудь, то мяч залетит в ворота. Так что это решение стало сюрпризом для меня», – вспомнил Бербатов.