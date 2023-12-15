Бербатов прокомментировал провал «МЮ» в Лиге чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов отреагировал на последнее место команды в группе Лиги чемпионов.
«Ты будешь страдать, если во время матчей тебе не хватает качества. Неловко финишировать в группе ниже «Копенгагена» и «Галатасарая». Против «Баварии» «Манчестер Юнайтед» сыграл недостаточно хорошо.
Что нужно сделать игрокам? Поднять руки вверх, извиниться и возвращаться на поле. Будет новый сезон ЛЧ», – сказал болгарин.
- У «МЮ» 2 поражения подряд.
- Впереди у команды матч АПЛ против «Ливерпуля».
- В таблице АПЛ манчестерцы идут 6-ми.
Источник: Mirror