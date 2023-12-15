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    Бербатов прокомментировал провал «МЮ» в Лиге чемпионов

    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов отреагировал на последнее место команды в группе Лиги чемпионов.

    «Ты будешь страдать, если во время матчей тебе не хватает качества. Неловко финишировать в группе ниже «Копенгагена» и «Галатасарая». Против «Баварии» «Манчестер Юнайтед» сыграл недостаточно хорошо.

    Что нужно сделать игрокам? Поднять руки вверх, извиниться и возвращаться на поле. Будет новый сезон ЛЧ», – сказал болгарин.

    • У «МЮ» 2 поражения подряд.
    • Впереди у команды матч АПЛ против «Ливерпуля».
    • В таблице АПЛ манчестерцы идут 6-ми.

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    Источник: Mirror

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