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    Бербатов: «Даже у Месси и Роналду были бы сложности в «Манчестер Юнайтед»

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что сейчас нет футболистов, которые могли бы своим приходом решить все проблемы манкунианской команды.

    «Зимнее трансферное окно будет непростым. Даже у Лионеля Месси или Криштиану Роналду были бы сложности, потому что «Манчестер Юнайтед» не играет как команда», – сказал Бербатов.

    • «МЮ» набрал девять очков в восьми турах АПЛ.
    • Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета только на два балла.
    • Роналду выступал за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      xavo83 54 минуты назад

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