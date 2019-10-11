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  • Бербатов: «Даже у Месси и Роналду были бы сложности в «Манчестер Юнайтед»

Бербатов: «Даже у Месси и Роналду были бы сложности в «Манчестер Юнайтед»

11 октября 2019, 12:47
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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что сейчас нет футболистов, которые могли бы своим приходом решить все проблемы манкунианской команды.

«Зимнее трансферное окно будет непростым. Даже у Лионеля Месси или Криштиану Роналду были бы сложности, потому что «Манчестер Юнайтед» не играет как команда», – сказал Бербатов.

  • «МЮ» набрал девять очков в восьми турах АПЛ.
  • Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета только на два балла.
  • Роналду выступал за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Месси Лионель Роналду Криштиану Бербатов Димитар
Комментарии (1)
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Я - легенда
1570799583
Олежа Кононов и Дима Хохлов, ах да, ещё Рашид Рахимов ждут Сульшера в одной песочнице )))
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