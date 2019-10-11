Бербатов: «Даже у Месси и Роналду были бы сложности в «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что сейчас нет футболистов, которые могли бы своим приходом решить все проблемы манкунианской команды.

«Зимнее трансферное окно будет непростым. Даже у Лионеля Месси или Криштиану Роналду были бы сложности, потому что «Манчестер Юнайтед» не играет как команда», – сказал Бербатов.