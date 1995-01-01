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    Бербатов: «На тренировках Погба действовал мне на нервы. Я знал, что к нему надо относиться серьезно»

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о тренировках с Полем Погба.

    Француз принадлежал клубу с 2009 по 2012 год. Болгарин выступал за «Юнайтед» с 2008 по 2012.

    «Погба сказал, что болел за «Реал», «Ювентус» и «Баварию»? Не думаю, что из-за этой цитаты стоит волноваться. Мы живем в мире, где можно абсолютно все, поэтому вполне допускаю, что слова просто вырвали из контекста. Поль в клубе надолго, пока это интересует его и руководство.

    Помню его по тренировкам первой команды. Он получал удовольствие и был нашим хорошим другом. Он тут же наводил суматоху. Высокий, атлетичный, был способен отобрать у меня мяч и этим действовал мне на нервы.

    Я знал, что к нему надо относиться серьезно, ведь в нем определенно что-то было. Уже с самого начала можно было заметить его технику, виденье поля и перемещения. В итоге он стал одним из лучших игроков мира», – сказал Бербатов.

    • Бербатов завершил карьеру в апреле 2018 года в индийском «Керала Бластерс».
    • Забил 48 голов в 108 играх и выиграл 7 трофеев, включая клубный ЧМ.
    • Погба вернулся в «МЮ» в августе 2016 года после 4 лет в «Ювентусе».
    • Сумма сделки составила рекордные на тот момент 105 миллионов евро.
    • Француз забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 37 матчах турнира.

    Источник: Mirror Online

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