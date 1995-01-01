Бербатов: «На тренировках Погба действовал мне на нервы. Я знал, что к нему надо относиться серьезно»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о тренировках с Полем Погба.

Француз принадлежал клубу с 2009 по 2012 год. Болгарин выступал за «Юнайтед» с 2008 по 2012.

«Погба сказал, что болел за «Реал», «Ювентус» и «Баварию»? Не думаю, что из-за этой цитаты стоит волноваться. Мы живем в мире, где можно абсолютно все, поэтому вполне допускаю, что слова просто вырвали из контекста. Поль в клубе надолго, пока это интересует его и руководство.

Помню его по тренировкам первой команды. Он получал удовольствие и был нашим хорошим другом. Он тут же наводил суматоху. Высокий, атлетичный, был способен отобрать у меня мяч и этим действовал мне на нервы.

Я знал, что к нему надо относиться серьезно, ведь в нем определенно что-то было. Уже с самого начала можно было заметить его технику, виденье поля и перемещения. В итоге он стал одним из лучших игроков мира», – сказал Бербатов.